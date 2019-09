Exclusief voor abonnees Week van het Hart waarschuwt tieners voor gevaar van suiker 24 september 2019

00u00 0

Frisdrank, snackrepen en snoep: ze staan op het menu van veel tieners, maar als het van de Belgische Cardiologische Liga afhangt, letten ze daar best mee op. Tijdens de 40ste Week van het Hart, die gisteren startte, waarschuwt de Liga jongeren voor de gevaren van suiker voor het hart. Met 30.000 doden per jaar zijn hart- en vaatziekten de voornaamste doodsoorzaak in België. Te veel suiker eten leidt tot obesitas en op lange termijn tot diabetes. Eén Belg op de twaalf is nu al diabeet, tegen 2030 zal dat er één op de tien zijn. De helft van de diabetespatiënten sterft door cardiovasculaire problemen. De Liga richt zich specifiek tot tieners, omdat je goede gewoontes het best vroeg aanleert.