Exclusief voor abonnees Week van de waarheid nadert op intensieve zorg 03 april 2020

00u00 0

De week van de waarheid komt eraan voor de afdelingen intensieve zorg in onze ziekenhuizen. Dat zegt intensivist Geert Meyfroidt (UZ Leuven). "De curve van het aantal opnames op intensieve zorg groeit trager. Dat is een goed teken. We zijn voorzichtig optimistisch, maar vergeet niet: we zitten nog steeds in een kwetsbare situatie. Als mensen door hoopvolle boodschappen denken dat ze weer meer mogen buitenkomen, dan zien we daar snel de gevolgen van. Ik zal pas gerust zijn als er meer mensen naar huis gaan dan dat er patiënten binnenkomen." Van de 2.200 vrijgemaakte bedden op intensive care zijn er momenteel 1.144 bezet (52%). De ziekenhuizen kunnen die capaciteit nog vergroten. "Laten we hopen dat het zover niet komt", zegt Meyfroidt. "Want dat zou het uiterste vragen van het zorgpersoneel." (SRB)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen