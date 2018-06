Week na grote renovatie: Londens luxehotel in lichterlaaie 07 juni 2018

In het centrum van Londen is het vijfsterrenhotel Mandarin Oriental gisteravond getroffen door een zware brand. 120 brandweerlieden en 20 brandweerwagens gingen de strijd aan met de enorme brandhaard, waarvan de rookpluim in een groot deel van de Britse hoofdstad te zien was. Het gebouw met 12 verdiepingen, dat dateert uit 1902, ging pas vorige week weer open na een grondige renovatie. Kostprijs: 210 miljoen euro. Er is nog geen sprake van gewonden - de honderden gasten zouden allemaal op tijd geëvaceerd zijn. Onder hen ook zanger Robbie Williams, die het hotel uitliep via een brandtrap. Hij verbleef er in aanloop naar 'Soccer Aid 2018', een voetbalmatch voor het goede doel.

