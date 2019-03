Weduwnaar wil geen straf voor man die z'n vrouw doodreed 23 maart 2019

00u00 0

Een man die z'n vrouw verloor bij een dodelijk ongeval heeft de politierechter gevraagd om de chauffeur geen straf te geven. Slachtoffer Anny Schouterden (62) werd in oktober 2017 in Zonhoven aangereden door een jongeman die verblind was door de zon. De vrouw overleed vier dagen later aan haar verwondingen. Weduwnaar Eddy Motmans heeft de inmiddels 21-jarige chauffeur vergeven. De jongeman kreeg dankzij hem opschorting van straf. "Ik ben niet haatdragend en met ruzie kom je nergens", zei Motmans. "De situatie met de zon waarin die jongen terechtkwam, zou ik zelf niet willen meemaken. Hij vertelde mij welke ambities hij op professioneel gebied heeft, en wie ben ik om een rijverbod te vragen? Met Kerstmis stuurde hij zelfs een kaartje met de uitleg dat hij het nog steeds moeilijk heeft. Ik vind het mooi dat hij het zo aanpakte." De chauffeur moet wel een schadevergoeding van ruim 45.000 euro betalen. (BVDH)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen