Weduwe Weber geeft Cercle zijn voetbalschoenen

20 januari 2018

00u00 0

Gisteravond overhandigde Cercle Bruggevoorzitter Frans Schotte in restaurant 'Chez Jules' in het logegebouw het rouwregister van Josip Weber aan z'n weduwe Irina en zoon Marko. Namens AS Monaco was er een vierkoppige delegatie - met onder meer Filips Dhondt - aanwezig. De Kroatisch-Belgische Josip Weber, die net geen 53 jaar werd, overleed op 8 november ten gevolge van prostaatkanker. Irina Weber, die aan voorzitter Schotte de legendarische zwarte Adidasvoetbalschoenen van Josip gaf, nam in het Nederlands het woord: "Vanavond heb ik een stuk van Josip mee zodat jullie altijd iets van hem hier hebben. Dat zijn Josips schoenen waarmee hij bij Cercle drie keer topschutter werd. Ze zijn versleten, maar ze maakten veel goals." Voor de aftrap van de wedstrijd tegen Lierse kwamen Irina en Marko Weber op het veld om alle fans te bedanken. (FGO)

