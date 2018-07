Weduwe schenkt 1,2 miljoen aan Oxfam 17 juli 2018

00u00 0

Een weduwe uit de provincie Luik heeft een recordbedrag van 1,2 miljoen euro geschonken aan Oxfam. Het gaat om de grootste gift van de laatste 20 jaar. Het vorige record dateert uit 2014 en bedroeg 900.000 euro. De vrouw, die anoniem wenst te blijven, heeft geen directe wettelijke erfgenamen. Haar wens dat een deel van het geld gebruikt zou worden om de armoede in ons land aan te pakken - meer bepaald in haar eigen provincie - wordt gerespecteerd, belooft de ngo. "Een aanzienlijk deel zal worden aangewend om langdurig werkzoekenden op te leiden binnen onze tweedehandswinkels." Oxfam ziet het aantal giften uit testamenten al een aantal jaar toenemen. In 2012 ging het nog om 300 miljoen euro, vorig jaar was dat meer dan 500 miljoen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN