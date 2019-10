Exclusief voor abonnees Weduwe Erik Geboers krijgt exclusief certificaat 26 oktober 2019

De Sushi Lounge van de weduwe van motorkampioen Eric Geboers krijgt onder het toeziend oog van het Japanse ministerie van Landbouw, Voeding en Visserij als enige Limburgse keuken een exclusief certificaat uitgereikt. Alle lof gaat naar kokkin Fumu Atsumi, die aan het werk is in de Genkse viswinkel Vandermaesen. Sinds het overlijden van haar echtgenoot haalt ze haar energie uit het doorgeven van de liefde voor haar thuisland. "Hoewel ik nog dagelijks in tranen uitbarst, oefen ik bevlogen mijn passie uit, precies zoals Eric het gewild zou hebben. Voor elke stap vooruit zet ik eerst drie stappen terug. Maar de complimentjes en waardering die ik krijg van klanten geven mij weer zelfvertrouwen." De certificaten worden uitgereikt tijdens de wedstrijd STVV - KAA Gent, tijdens een speciaal Japans evenement. (LVKG)

