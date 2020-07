Exclusief voor abonnees Weduwe en dochter Johnny Hallyday bereiken akkoord over erfenis 04 juli 2020

Laeticia Hallyday, de weduwe van Johnny Hallyday, heeft een "definitief akkoord" bereikt met zijn oudste dochter Laura over de nalatenschap van de Franse zanger. Zo komt er een einde aan een lange juridische strijd. Nadat Hallyday in december 2017 op 74-jarige leeftijd overleed, dook een testament op dat in 2014 in de Verenigde Staten was opgesteld. Daarin liet de zanger met Belgische roots - wiens echte naam Jean-Philippe Smet was - alles na aan zijn weduwe en hun twee geadopteerde dochters Jade (15) en Joy (11). Maar de 53-jarige David en de 36-jarige Laura, kinderen uit eerdere huwelijken, meenden ook recht te hebben op een deel van het fortuin en trokken naar de rechter. Details over de nieuwe overeenkomst werden niet vrijgegeven.

