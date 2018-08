Weduwe doet oproep: "Wie hielp mijn man voor hij doodgereden werd?"



SRB

10 augustus 2018

05u00 0 De Krant Een vrouw uit Putte is op zoek naar een Nederlands gezin dat haar man hielp na een ongeval. Nadat de aannemer op de E411 in hun bijzijn z'n gecrashte bestelwagen had verlaten, werd hij aangereden door een truck en overleed. "Weten wat er juist gebeurd is, is de enige troost voor mij en onze twee dochters", zegt ze.

De 49-jarige Kris Jacops was gisterochtend vroeg uit Putte vertrokken om een werf in Wallonië te bezoeken. "Nieuwe projecten ging hij altijd zelf bekijken om een schatting te maken", zegt zijn vrouw Ilse Pauwels (39).

Onderweg kreeg Kris een ongeluk op de E411 in Tourinnes-Saint-Lambert (Walhain). "Hij is op een brug tegen de berm gereden", zegt Ilse. "Zijn wagen werd tussen de struiken geslingerd. Daar is hij uitgestapt en was nog oké." Enkele ogenblikken later werd de veertiger gegrepen door een vrachtwagen. De Antwerpenaar overleed ter plaatse, ondanks reanimatiepogingen van de hulpdiensten. Hoe het komt dat Kris botste en waarom de vrachtwagenbestuurder Kris aanreed, wordt nog onderzocht. De politie sluit niet uit dat het om een wanhoopsdaad ging. Zijn echtgenote Ilse gelooft daar niet in: "Dat zou hij ons nooit aandoen", zegt ze. "Kris zat meer in met zijn gezin dan met zichzelf."

Slecht voorgevoel

Nog voordat de politie Ilse inlichtte over het overlijden van haar man, had ze al een slecht voorgevoel. "Ik had Kris al eens proberen te bellen, maar hij nam niet op. Toen ik de berichten las over een ongeval op de E411, vreesde ik al dat hem iets was overkomen."

Om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen, hoopt Ilse het Nederlandse gezin terug te vinden dat haar man hielp uitstappen na het eerste ongeluk. "Ik weet niet veel over hen. Enkel dat ze op vakantie gingen", zegt ze. "Hebben ze gezien wat er gebeurd is? Heeft Kris tegen hen nog iets gezegd? Dat zou ik hen graag vragen."

Kris Jacops laat twee dochters van 10 en 13 achter. Ilse: "Hij was net een week aan het werk na zijn vakantie. We hebben een fijne tijd gehad en samen leuke dingen gedaan. Maar het grote feest dat we samen wilden organiseren voor zijn 50ste en mijn 40ste verjaardag, zullen we helaas niet meer mogen vieren." (SRB)