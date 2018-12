Weduwe boer Charel vrijwillig naar psychiatrie 12 december 2018

00u00 0

De weduwe van boer Charel verblijft momenteel in een psychiatrische instelling. Vera Schouppe (55) werd eind september samen met haar drie zonen opgepakt op verdenking van drugshandel, maar de onderzoeksrechter liet haar vorige week vrij. "Vervolgens is mijn cliënte vrijwillig naar het centrum gegaan waar ze al in behandeling was", zegt advocate Julie Biebuyck. "Ze zit er volledig door. Het feit dat ze als spilfiguur van een landelijk drugsnetwerk is afgeschilderd, valt haar enorm zwaar. In de periode dat het onderzoek gevoerd werd, verbleef mijn cliënte óók in de instelling. Hoe kon zij dan weten wat haar zonen uitspookten op haar hoeve?" (KSN/PLA)