Exclusief voor abonnees Weduwe boer Charel voor rechter, samen met haar drie zonen 11 september 2019

Veel familie op één beklaagdenbank in de rechtbank van Dendermonde gisteren. Vera Schouppe, weduwe van boer Charel, stond er terecht met haar drie zonen. De drie zouden op grote schaal drugslabo's in Vlaanderen hebben opgezet. Daar werd speed gemaakt, die dan onder meer verdeeld werd vanuit de bekende hoeve van boer Charel in Aalter. Vorig jaar konden speurders het handeltje oprollen.

