Weduwe boer Charel licht vriendin op 03 december 2018

Vera Schouppe (55), de weduwe van boer Charel, wordt door een vriendin beschuldigd van oplichting. Zij en de Antwerpse Carina V. hadden elkaar in 2015 op café leren kennen. V. kampte met een depressie en werd door Schouppe uitgenodigd op haar domein in Lotenhulle, de opgeknapte hoeve die ze van haar overleden echtgenoot erfde. "Ze gedroeg zich als een BV, maar dan zonder portemonnee. Zij vroeg mij om geld voor te schieten voor herstellingen aan haar paardenstallen. Ik gaf haar ruim 5.000 euro. Toen ik dat geld terugvroeg, werd Vera lastig. Uiteindelijk heeft ze mij op een nacht buitengezet. Naast mijn auto had ze een dood konijn gelegd. Het geld heb ik nooit teruggezien."

