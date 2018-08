Wedstrijdjury weigert Cameron Vandenbroucke de start 28 augustus 2018

De wedstrijdjury van de nationale vrouwenkermiskoers in Erwetegem (Zottegem) weigerde gisterennamiddag Cameron Vandenbroucke de start. De dochter van wijlen Frank VDB kon bij de inschrijving geen geldige vergunning voorleggen. Niet van WBV, noch van FCWB. Ze probeerde met haar paspoort en een Franse omnisportpas in te schrijven, maar de wedstrijdleiding was niet te vermurwen. Uit navraag bleek dat Cameron Vandenbroucke nog geen aanvraag voor een vergunning indiende. Toch werkte ze enkele weken geleden het dernycriterium in Lombardsijde af. Wellicht heeft de jury zich er laten dribbelen. Na het voorval in Erwetegem vroeg Cameron Vandenbroucke een vergunning aan. Tegen het einde van de week zal ze geldig kunnen koersen. (FHN)

HLN