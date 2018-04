Wedstrijd mondt uit in oorlog tussen scholen 03 april 2018

Een leuke fotowedstrijd van speelgoedketen Dreamland is uitgedraaid op een verbale oorlog op Facebook in het West-Vlaamse Alveringem. De keten organiseerde een wedstrijd waarbij een leuke klasfoto die de meeste likes haalde een boekenbon van 1.000 euro kreeg. Vrijdag maakten ze de winnaars bekend: VBS Sint-Jozefschool uit Mere. Maar die haalden 'slechts' 4.100 likes, terwijl school Spelenderwijs uit Alveringem er 4.400 haalde. "Wij zien ook toe op het behalen van eerlijke likes en moeten de valse eruit halen", motiveerde Dreamland op Facebook dit weekend. Er kwam een storm van West-Vlaams protest. "Wie zijn jullie om te bepalen welke likes echt zijn? Wij willen meer uitleg over het verloop. En hoe leggen we dit uit aan ons kind van 7?" Er werd zelfs klacht ingediend bij de Consumentenombudsdienst, waarop Dreamland verbaasd reageerde: "Wij zijn erg geschrokken door deze negatieve reacties. Wij wilden enkel een leuke wedstrijd organiseren. Omdat het reglement misschien niet voor iedereen duidelijk was, willen we een uitzondering maken en hebben we beslist de prijs twee keer toe te kennen." Spelenderwijs is blij dat de school uiteindelijk kreeg waar ze "recht" op heeft. (JHM)

