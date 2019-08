Exclusief voor abonnees Wedstrijd live op HLN.be 22 augustus 2019

Uitfans niet welkom in Enschede? Geen nood: voor AZ-Antwerp kunt u vanavond terecht bij Q2 en HLN.be. Wij zenden het cruciale kwalificatieduel van The Great Old live uit op onze website, de uitzending begint om 20u10. Al is zo'n Derby der Lage Landen, met een ticket voor de Europa League als inzet, uiteraard voor alle voetbalsupporters een 'must see'. Ons land heeft wel wat goed te maken in wedstrijden tegen de noorderburen. Vanavond staat het 63ste duel tussen een Belgische en Nederlandse club in Europa op het programma. Wij wonnen amper 22 keer, tegenover 28 verliespartijen en 12 draws. Vooral dit decennium kleurt de balans bloedrood. In 14 wedstrijden sinds 2011 kon alleen Zulte Waregem twee jaar geleden vieren op bezoek bij Vitesse. Het won toen zijn groepsduel in de Europa League met 0-2 in Arnhem. Standard (4x tegen Ajax en 2x tegen Feyenoord), Essevee (2x tegen PSV en 1x tegen Vitesse) en Anderlecht (2x tegen AZ en 2x tegen Ajax) slaagden daar niet in. Nog dit: de laatste Europese wedstrijd van Antwerp tegen een Nederlandse tegenstander dateert van 25 jaar geleden. Het ging toen in de 1/16de finales van de UEFA Cup onderuit tegen Ajax. (VDVJ)

