Weddingplanner worden? Da's dan 6.500 euro 30 januari 2018

In Antwerpen kan je nu een opleinding volgen tot weddingplanner. Wie daar 6.500 euro voor over heeft, wordt in twee weken tijd klaargestoomd in The Wedding Academy. "Dat lijkt heel veel geld, maar na die twee weken intensieve praktijklessen heb je twintig coaches bij wie je altijd terechtkan, je hebt meteen tien mooie locaties in je portefeuille en heel wat contacten die je als weddingplanner niet kan missen", vertelt organisatrice Kim Van der Heyden. De eerste lichting start op 12 maart. Er hebben zich al zes kandidaten aangemeld.