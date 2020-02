Exclusief voor abonnees Webwinkel onthoudt kaartgegevens 19 februari 2020

Herhaaldelijk met Bancontact betalen bij een Belgische webwinkel wordt binnenkort gemakkelijker. Consumenten zullen hun debetkaartgegevens kunnen opslaan op de website, zoals dat nu al kan met die van Visa- of Mastercard-kredietkaarten. In maart zal het bij een eerste retailer kunnen, zegt topvrouw Nathalie Vandepeute van Bancontact Payconiq Company.

Maar ook voor andere manieren van betalen, verhoogt het gebruiksgemak. Zo wordt het makkelijker om een rekening te delen met vrienden of collega's. Voortaan kan je hen vanuit de app van Payconiq een betaalverzoek zenden via sms, email of WhatsApp. Zij kunnen vervolgens via hun eigen app de betaling doen. Meer dan 50% van alle online betalingen met Bancontact of Payconiq verloopt intussen trouwens al via de smartphone.

