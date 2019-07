Exclusief voor abonnees Websites Pabo al overgenomen 11 juli 2019

De failliete verkoper van seksspeeltjes Pabo verdwijnt dan toch niet helemaal. De webwinkels van het bedrijf, waaronder de Belgische site Pabo.be, worden overgenomen door EDC in Nederland. Dat baatte al EasyToys.nl uit en is naar eigen zeggen de grootste verkoper van erotische artikelen in België en Nederland. De tien fysieke Pabo-winkels in Vlaanderen zitten niet in de overname.