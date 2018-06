Websites met groen slotje niet per se veilig 04 juni 2018

00u00 0

Websites die eruitzien alsof ze goed zijn beveiligd, omdat er voor het webadres een groen slotje staat, zijn dat niet altijd. Dat meldt de Nederlandse omroep NOS, die duizenden websites onderzocht. Bijvoorbeeld banken adviseren mensen altijd te letten op dat groene slotje. Meer dan 4.300 sites waren zogezegd veilig, omdat ze het benodigde SSL-certificaat hadden. Dat is voor iedereen te koop, maar betekent eerder dat de technische staat van de website veilig is in plaats van de inhoud - het slaat dus alleen op de beveiliging van de verbinding. Zo kunnen onbevoegden niet meelezen met het internetverkeer. Alleen: malafide websites gebruiken óók een 'veilige verbinding'. Zo doen ze zich voor als betrouwbaar, terwijl ze dat eigenlijk niet zijn.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN