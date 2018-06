Website Plopsaland overbelast door 10% korting per goal 25 juni 2018

10% korting op inkomkaartjes per Belgisch doelpunt had Plopsaland zijn klanten aangeboden bij wijze van promostunt. Resultaat: een massa ouders die na de 5-2-overwinning van de Duivels zich naar de website van het pretpark haasten om toegangstickets aan halve prijs te bestellen. De rush was zo groot dat de site overbelast raakte. Wie een kaartje wou bestellen en de kortingscode 'BELGIË' ingaf, kreeg al snel 'er zijn nog 800 wachtenden voor u' te zien en mocht rekenen op een wachttijd van meer dan dertig minuten.