Webcamsoap: zeearenden en haviken strijden om een nest 11 april 2018

00u00 0

Hij leest als een soap, de vogeloorlog bij onze noorderburen. Eentje die behoorlijk wat kijkers lokt ook, want tienduizenden Nederlanders volgen al enkele dagen live de onderlinge strijd tussen een groep zeearenden en een groep haviken in Friesland. Waar het om gaat? Vorig jaar brachten twee zeearenden een jong groot in hun nest in het Friese nationaal park Alde Feanen. Vogelbescherming Nederland plaatste dit jaar een webcam. De zeearenden zijn inderdaad teruggekomen om te broeden, maar... lieten hun oog vallen op een vlakbij gelegen haviksnest. Die verjaagde haviken proberen intussen het arendsnest aan te vallen en worden nu dagelijks "op leven en dood gestalkt door de zeearenden", klinkt het. Het is nu afwachten of de mannelijke zeearend de eieren van de havik uiteindelijk zal opeten, of toch wacht tot de jongen zijn uitgekomen om ze dan als snack te nuttigen... (FT)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN