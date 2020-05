Exclusief voor abonnees We zijn weer gemotiveerd om maatregelen te volgen CORONA BELGIË 06 mei 2020

00u00 0

Eind vorige maand bleken we minder geneigd om de coronamaatregelen op te volgen, maar zie, de vrijwillige motivatie om ze na te leven neemt sinds 1 mei weer licht toe. Dat blijkt uit de motivatiebarometer van de UGent. Zo'n 58% van de bevolking staat nu volledig achter de maatregelen. Bij de start was dat nog 81%, en week na week brokkelde het motivatiedraagvlak af, met een dieptepunt van 51% na de verwarrende persconferentie van de Veiligheidsraad op 24 april. "Meteen daarna vond men de overheid heel veeleisend, men ervaarde weinig steun. Vorige week beging men opnieuw de fout rond de mondmaskers en was niets helder", legt professor Maarten Vansteenkiste uit. "Het invoeren van mondmaskers en het uitklaren van de verwarring daarover, deed de bevolking stilstaan bij haar motivatie." Een tweede verklaring is volgens Vansteenkiste de versoepeling van de maatregelen op zichzelf.

