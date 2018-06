We zijn nu met 11.376.070 54.000 Belgen erbij in 2017 15 juni 2018

Op 1 januari 2018 telde België 11.376.070 wettelijk geregistreerde inwoners, wat er 53.982 meer zijn dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het statistiekbureau Statbel. Die groei ligt in lijn met de voorbije jaren. De toename is in de eerste plaats een gevolg van het positieve migratiesaldo. Het verschil tussen nieuwkomers en vertrekkers bedroeg ongeveer 44.500 personen, wat 82,5% van het groeicijfer verklaart. De rest van de bevolkingstoename ligt aan het feit dat er meer geboortes waren dan overlijdens: dat zijn zowat 9.500 personen extra.

