We zijn met 11.358.357 05 februari 2018

00u00 0

In een jaar tijd zijn er 55.000 Belgen bijgekomen. Op 1 januari waren we met 11.358.357. Dat blijkt uit cijfers van Statbel. In Brussel steeg het bewonersaantal het snelst: met 0,6%. Vlaanderen verwelkomde 0,5% nieuwe inwoners, Wallonië 0,2%. In Vlaanderen zijn Leuven, Roeselare, Aalst en Turnhout de snelst groeiende centrumsteden. Enkel in Brugge daalde de bevolking, met 89 inwoners.