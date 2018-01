We zijn met 1,3 miljard toeristen (en de meesten willen naar Frankrijk) 00u00 0

Het aantal toeristen is vorig jaar met 7% gestegen, tot 1,3 miljard. Het gaat om de sterkste groei in zeker zeven jaar, aldus de Wereldorganisatie voor Toerisme. In 2017 profiteerde het toerisme van een groeiende economie en een hersteld vertrouwen bij de reiziger. Vooral in Europa (+8%) waren er meer toeristen, met name in het Middellandse Zeegebied. Frankrijk zou de populairste vakantiebestemming ter wereld blijven, maar op definitieve cijfers is het nog wachten. Spanje staat waarschijnlijk op de tweede plaats, voor de VS. Dat land werd net minder populair, net als de Caraïben, die te lijden hadden onder de orkanen. Afrika (+8%) en het Midden-Oosten (+5%) deden het opmerkelijk goed, na de klappen die ze gekregen hadden na diverse aanslagen. In Azië was er een toename met 6%. Voor dit jaar wordt opnieuw een groei verwacht, maar dan tussen 4 en 5%.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN