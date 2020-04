Exclusief voor abonnees We zijn het kot(s)beu 22 april 2020

00u00 0

We hebben het steeds moeilijker om braafjes in ons kot te blijven. Waar in de eerste week van de coronamaatregelen nog 81% van de Belgen pal achter de aanpak van de epidemie stond, is dat draagvlak vandaag geslonken tot 63%. "Deze lockdown is een marathon en we zitten aan kilometer 30, de lastigste", zegt motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent). "We hebben nood aan 'tussendoelen', en die zijn er nu niet. We leven van Veiligheidsraad tot Veiligheidsraad en hebben geen benul van wat we daar telkens van mogen verwachten. Als de overheid iedereen mee op de kar wil houden, dan moet ze werk maken van duidelijke doelstellingen en communicatie."