We zijn elk jaar bijna 13 dagen ziek

De Belgische werknemers zaten vorig jaar langer ziek thuis. Gemiddeld was er een afwezigheid van 12,9 dagen, terwijl dat in 2018 nog 12,6 dagen was. In vijf jaar tijd is er zelfs sprake van een stijging met 15%, blijkt uit cijfers van hr-dienstverlener SD Worx. De stijging van vorig jaar is vooral te wijten aan de gestage toename van het langdurig ziekteverzuim (tussen één maand en één jaar). 12,5% van de mensen zat lang thuis wegens ziekte, terwijl dat vijf jaar geleden nog 10,7% was. Lang ziekteverzuim komt vaker voor in organisaties met meer dan duizend werknemers (15,7%) dan in organisaties met minder dan 20 medewerkers (8,4%). Het kortverzuim (minder dan één maand) bleef stabiel. Februari en oktober waren de piekmaanden, wellicht door de griep. Sectoren met hoge totale ziektecijfers zijn retail, logistiek en transport en gezondheidszorg. Laag ziekteverzuim is er onder meer bij de ICT sector, wetenschappelijk ontwikkelingswerk en de energiesector. Opvallend: bijna vier op de tien werknemers (37%) waren vorig jaar geen enkele keer afwezig.

