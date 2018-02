We zijn alweer guller voor goede doelen 09 februari 2018

00u00 0

In 2016 hebben de Belgen 224 miljoen euro geschonken aan goede doelen. Dat is 14 miljoen meer dan de 210 miljoen die ze in 2015 hadden ingevuld onder de hoofding 'Giften' in hun belastingaangifte, zo blijkt uit gegevens van de FOD Financiën. Het bedrag zit al jaren in stijgende lijn. In 2009 werd 137 miljoen aangegeven voor giften, in 2010 was dat 144 miljoen en in 2011 al 173 miljoen. Opvallend is de eenmalige daling van het bedrag aan giften tussen 2011, toen er 172 miljoen werd gegeven, en de 170 miljoen in het daaropvolgende jaar 2012. Het optrekken van het minimumbedrag van 30 euro naar 40 euro om van de belastingvermindering te kunnen genieten, is hiervoor een mogelijke verklaring.