We zien ze massaal vliegen, dankzij Elon Musk 03 januari 2020

2019 was een druk jaar voor het Belgisch UFO-meldpunt. Met 266 waarnemingen is er sprake van een stijging met 46% tegenover 2018. Vooral in Oost-Vlaanderen zagen we ze vliegen. Het hoge aantal komt vooral door enkele kleine waarnemingsgolven. Op 25 mei zorgde een groep van 60 satellieten, die door Elon Musks ruimtebedrijf SpaceX in een baan rond de aarde werd gebracht, voor 33 meldingen. Ook een tweede lancering in november veroorzaakte verwarring. De 'slierten van sterren' zullen ook in de nabije toekomst nog voor extra ufomeldingen zorgen, verwacht het meldpunt. SpaceX is immers van plan om liefst 12.000 van deze Starlink-satellieten rond de aarde te laten vliegen. Een andere waarnemingspiek was er op 14 september, toen een Ierse weerballon boven Gent explodeerde. "Dat incident was goed voor 37 meldingen in één avond", en dus voor een dagrecord.

