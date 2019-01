We zeuren over stiptheid, maar namen nooit zo massaal de trein 31 januari 2019

Een recordaantal van 243,9 miljoen binnenlandse reizigers heeft in 2018 de trein genomen, zo meldt vervoersmaatschappij NMBS. Dat zijn er 8,6 miljoen meer dan in 2017, een stijging met 3,7%. Het aantal reizigers blijft bovendien jaar na jaar groeien - ondanks het feit dat er vaak kritiek komt op onder meer de stiptheid van de treinen. Onder meer abonnementen zijn meer in trek: 3% meer mensen hebben een woon-werkabonnement en 2,5% meer jongeren kiezen voor een schooltreinkaart. Ook bij de vrijetijdsverplaatsingen was er groei, volgens de NMBS dankzij de "commerciële strategie". Het spoorbedrijf stelt dat steeds meer mensen de trein als alternatief zien voor de wagen en bijhorende files en wijst op het grotere aanbod. "Sinds december 2017 is het treinaanbod met 5,1% uitgebreid, goed voor gemiddeld zo'n 200 bijkomende treinen per dag."

