We zagen 132 ufo's vliegen

Het Belgisch ufo-meldpunt heeft vorig jaar 132 meldingen van ufo's ontvangen, 16 minder dan in 2016. Een ufo is een licht, een verschijnsel of een voorwerp in de lucht dat ook na onderzoek niet geïdentificeerd kan worden. 2017 was een relatief 'kalm' ufo-jaar, klinkt het, met naar jaarlijkse gewoonte vooral tijdens de zomermaanden een stijging van het aantal meldingen. De meeste telefoontjes en mails kwam uit de provincie Antwerpen (36), gevolgd door Oost-Vlaanderen (23) en West-Vlaanderen (22). Drie meldingen bleken vals en in 48 gevallen waren er onvoldoende gegevens. Er was in 2017 een uitzonderlijk hoog aantal ufo-waarnemingen die door een meteoor of ruimteschroot verklaard konden worden. (YDS)