We willen zélf beperking tot 110km/u bij winterweer 23 januari 2019

00u00 0

78% van de automobilisten wil dat bij winterse omstandigheden op de snelweg een snelheidsbeperking tot 110 km/u geldt. Dat blijkt uit een enquête van pechverhelper Touring. De vraag is wellicht ingegeven door onze grootste angsten op de weg tijdens de wintermaanden: de angst voor ijzel (70%), gladheid (52%) en neerslag en mist (46%). Volgens verkeersexpert professor emeritus Willy Miermans (UHasselt), nochtans een groot voorstander van dynamische snelheidsregimes op de snelwegen, zou zo'n beperkte snelheidsverlaging maar weinig verschil maken. "Het is niet meer dan doen alsof we iets doen. Als we dan tóch verlagen, breng de snelheid dan meteen op 90 km/u, zodat een homogene stroom van personen- en vrachtverkeer zonder inhaalmanoeuvres ontstaat." Nog volgens de enquête van Touring is een grote meerderheid (91%) voorstander om bij sneeuw bepaalde wegen af te sluiten voor vrachtwagens. (SPK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN