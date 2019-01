We willen vlees ruilen voor meer groenten van hier 31 januari 2019

Vier op de tien Vlamingen willen minder vlees of vis op het menu. Als hen gevraagd wordt hoeveel dagen ze dat willen doen, antwoordt de helft twee à drie dagen per week. Grootste obstakel daarbij is het gebrek aan lekkere vervangers. Een overgrote meerderheid zou meteen voor groenten en fruit van eigen bodem kiezen, maar slechts vier op de tien willen daar ook extra voor betalen. Wie dat doet, houdt het op een meerkost van hooguit 10 procent.

