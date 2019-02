We willen ecologisch bouwen, zolang het niet te duur is 21 februari 2019

55% van de Belgen vindt dat we ecologisch moeten bouwen of renoveren om zo klimaatproblemen in te perken. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau iVox bij de start van Batibouw. Meer dan de helft van de Belgen hield hier ook rekening mee bij recente bouw- of renovatiewerken. Voorwaarde is wel dat zo'n duurzaam project niet te veel geld kost: zo geeft twee op de drie ondervraagden aan dat ze bewust niet ecologisch (ver)bouwen, omdat ze vinden dat het te duur is. Verder vindt 4 op de 10 Belgen dat we beter kleiner zouden wonen. Al staat die visie haaks op de droomwoning van de gemiddelde Belg, die eruitziet als een (niet-ecologische) alleenstaande woning op het platteland. (ND)