We wachten tot ons 60ste om huwelijkscontract af te sluiten 15 februari 2019

Zes op de tien huwelijkscontracten worden niet afgesloten tussen wie op trouwen staat, maar door echtparen die al jaren samen zijn. Dat blijkt uit de Notarisbarometer 2018. De vraag komt vooral van zestigplussers. "Een huwelijkscontract is een goede manier om de gevolgen bij het overlijden van één van de echtgenoten te regelen", zegt Bart van Opstal van de notarisfederatie. "Bijvoorbeeld om meer aan de partner na te laten dan wat standaard in de wet is voorzien." Ruim één op de vier koppels legt alles vast op het moment dat ze trouwen. Wie dat niet doet, valt onder het wettelijk stelsel, waarbij alle inkomsten in het gemeenschappelijk vermogen terechtkomen. (SPK)