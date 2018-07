We vertrekken veiliger op vakantie 19 juli 2018

De VAB-Reisbijstand kreeg tot nu toe 15% minder oproepen voor ongevallen dan vorig jaar. We vertrekken dan ook veiliger op vakantie, en vermijden bewuster files. Zo vertrekken we minder 's avonds na onze laatste werkdag en wachten we liever enkele dagen zodat we uitgeruster onze reis kunnen aanvatten. Slechts 9% van de Belgen vertrekt nog 's avonds (tussen 18 en 23 uur), tegenover 12% in 2017. Wel stappen steeds meer reizigers voor 6 uur 's ochtends in de auto, na minstens 8 uur geslapen te hebben. Zo vermijden ze later op de dag ook files op de belangrijkste knelpunten. (SPK)