We verdienen dit jaar amper 0,1% meer 00u00 0

Het gonsde de afgelopen weken van de berichten over loonstijgingen die er dit jaar zitten aan te komen. Maar als je ook rekening houdt met de inflatie, zal de gemiddelde Belgische werknemer in 2018 amper 0,1% meer verdienen dan in 2017. Ons land bengelt daarmee onderaan het Europese klassement. Enkel Zwitserland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk doen het nog slechter. In dat laatste land zal het reële loon zelfs met 0,7% dalen, een gevolg van de brexit. Dat blijkt uit berekeningen van de Britse vakbond TUC.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee