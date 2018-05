We vangen meer wind dan Nederland 11 mei 2018

00u00 0

Zeg windmolens en je denkt meteen aan Nederland. Maar qua moderne windenergie, gewonnen op land, doen we het tegenwoordig beter dan onze noorderburen. Dat blijkt uit recente cijfers. "Er staan nu 503 windturbines in Vlaanderen, goed voor een vermogen van 1.136 Megawatt", zegt Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open Vld). "We steken daarmee Nederland voorbij wat het geïnstalleerd vermogen per vierkante kilometer betreft: met 83 kilowatt/km2 staan we op de derde plaats na Duitsland (140 kW/km2) en Denemarken (99). Voor zonnepanelen blijven we op twee, na Malta en vóór Duitsland. Er zijn natuurlijk nog heel wat inspanningen nodig voor de energieomslag, maar we mogen gerust wat trotser zijn op wat we al bereikt hebben." (ARA/DB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN