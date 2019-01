We trouwen niet meer in de kerk, we worden er niet meer begraven 24 januari 2019

00u00 0

Voor de zondagsmis hebben veel Vlamingen al een hele tijd geen interesse meer, maar ook bij 'grote momenten' - doopsel, huwelijk en begrafenis - gaan we steeds minder vaak naar de kerk. Zo waren er in 2014 nog 8.532 kerkelijke huwelijken. Twee jaar later was dat aantal al geslonken tot 7.859. Dat is niet alleen te wijten aan secularisatie, waarbij godsdienst aan betekenis inboet, meent godsdienstsocioloog Wim Van de Wiele. "Er is ook de vergrijzing: de babyboomgeneratie is nu in de zeventig en is de eerste die niet meer kerkgebonden is, waardoor voor het eerst een kerkelijke uitvaart niet meer vanzelfsprekend is." (MAC/BCL)