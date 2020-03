We staan voor zomer zonder reizen, festivals en nog zoveel meer Sven Ponsaerts

20 maart 2020

05u00 18 De Krant De kans dat na 5 april alles meteen weer wordt zoals het was, is onbestaand. Zelfs de zomer ziet er somber uit, zei viroloog Marc Van Ranst gisteren. Vaccinoloog Pierre Van Damme kan dat alleen maar beamen. Hij gaat zelfs een stevige stap verder. "Ook een grote barbecue valt af te raden."

"Zelfs als eind maart, begin april uit de cijfers zou blijken dat we het zéér goed doen, dan nog zullen we de bevolking moeten vragen de huidige maatregelen aan te houden om een heropflakkering te vermijden", zegt Pierre Van Damme, hoogleraar vaccinologie aan de UAntwerpen. "Dus ook wat het huidige negatieve reisadvies betreft, verwacht ik een verlenging - vermoedelijk telkens met een periode van drie weken. Dat is iets langer dan de incubatietijd van het virus. Tussen elke periode doen we dan een grondige statusupdate."

De paasvakantie beleven we sowieso dus al 'in ons kot'. De vraag is of dat voor de verlengde hemelvaart- en pinksterweekends van eind mei anders zal zijn. Mogelijk laat de situatie volgens de gezaghebbende expert dan toe dat we "opnieuw iets vrijer kunnen buitenkomen". Maar tegelijk zijn alle grote Europese evenementen in mei en juni - van het Eurovisiesongfestival tot het EK voetbal - nu al afgelast. "Dat is natuurlijk niet voor niets. De epidemie rolt als een golf over het continent. Zo kan het zijn dat het virus, als het bijvoorbeeld in Italië al uitgeraasd is, nog volop piekt in Scandinavië. Dat heeft zijn invloed op het volledige Europese verkeer."

Lichtpuntje

Ook de zomer - toch het lichtpuntje waar we allemaal naar uitkeken in de hoop de coronamiserie te kunnen vergeten - dreigt nog steeds de gevolgen te dragen. "Of we in juli of augustus die strandvakantie op Mallorca of Kreta zullen kunnen beleven? Ikzelf zou voor de hele zomer niks boeken. Reken erop dat heel veel landen nog maanden zullen vragen dat hun burgers binnenblijven, om een sneeuwbaleffect in de verspreiding van corona te voorkomen. Toeristen passen niet in dat plaatje." En wat dan met de bewering dat de zomer soelaas zou brengen? "Dat hangt af van hoe gevoelig het virus is aan uv en warmte, maar dat weten we nu nog niet helemaal."

En dus ziet Van Damme komende zomer zelfs op het strand van Oostende of Middelkerke niet erg veel volk verschijnen. "De kust, dat zijn bomvolle treinen en een mix van kinderen, jongeren, volwassenen en senioren op de dijken. Géén goed idee. Blijf in uw eigen gemeente of dorp. Ik besef dat het heel wat creativiteit zal vragen om toch nog in vakantiesfeer te geraken, maar niemand gaat dood van een vakantie in eigen huis." Rock Werchter en Tomorrowland noemt de vaccinoloog "ware brandversnellers voor een epidemie". Alle grote evenementen worden ook deze zomer wat hem betreft maar beter afgeschaft. "Veel jongvolwassenen samenbrengen is écht geen goed idee. Je krijgt sowieso overdrachten onder die tienduizenden personen uit alle mogelijke landen. En als het virus aan een opmars begin onder de jongeren, dan wordt meteen een zeer grote bevolkingsgroep getroffen. Onze ziekenhuiscapaciteit zou dat niet aankunnen."

Blijft bijna alleen nog over: de gezellige barbecue met vrienden. In eigen tuin. Dát moet toch kunnen? "Dan nog zullen we de regels moeten respecteren. Niet in een te grote groep, dus. En liefst nog in gezinsverband. De komende tijd wordt ideaal om te onthaasten."

