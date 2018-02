We staan al zeker 10.000 jaar op de latten 12 februari 2018

00u00 0

We staan al veel langer op de latten dan we dachten. Geen 4.000 jaar, zoals tot nog toe werd aangenomen, maar tien- tot dertigduizend jaar. Dat blijkt uit grottekeningen die recent zijn ontdekt in China. Ze werden gevonden in Altay, op zo'n 70 kilometer van de grens met Mongolië. De tekeningen tonen houten latten, omhuld met paardenvacht, waarvan de richting van de haren het glijden vergemakkelijkt. In sommige afgelegen bergdorpjes worden ze nog steeds gebruikt.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN