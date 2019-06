We smelten niet meer voor pure zonnevakanties MAC

27 juni 2019

05u00 0 De Krant Met 325.000 dagtoeristen maakt de kust zich op voor het eerste topweekend van de zomervakantie. Tegelijk vertrekken veel Belgen naar de Spaanse costa's en de Côte d'Azur. Niet om acht dagen met de luie krent op een strandlaken te liggen smelten, want de klassieke strandvakantie is op zijn retour. "We zoeken de 'wow-experience'", zegt Robrecht Willaert van Travel Magazine.

Met 6,8 miljoen dagtoeristen in juli en augustus beleefde de Belgische Kust vorig jaar een topzomer en de op één na beste zomer van de voorbije 20 jaar. Een zomerse topdag brengt gemiddeld 200.000 dagjestoeristen naar zee. Vast staat dat ook het komend weekend zonnig en warm wordt. "We verwachten zaterdag en zondag 325.000 dagjestoeristen", zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer. De hotelsector heeft het komende weekend een bezetting van circa 85 procent, vergelijkbaar met vorig jaar.

Slovenië en Andorra

Vlamingen kiezen voor een verblijf aan de kust voor wat Westtoer de unieke belevenis van zee en strand noemt. Dat blijft de belangrijkste motivatie, hoewel een minderheid zijn dagen doorbrengt op de strandstoel met bakken en braden. Want naast de activiteiten op het strand, is flaneren op de dijk een favoriete bezigheid, net zoals een ijsje proeven op een terras of in een tearoom, culinair genieten op restaurant, uitgebreid shoppen en lang wandelen.

Wie zijn gading niet vindt tussen De Panne en Knokke, laat zich de komende weken veelal vliegen naar de Spaanse costa's. "Nog steeds de populairste bestemming voor wie kiest voor een vliegvakantie", zegt Piet Demeyere van TUI. "Tegelijk merken we ook een stijgende trend voor actieve vakanties in de bergen. Slovenië, Zwitserland en Andorra winnen aan populariteit." Een trend die wordt bevestigd door de vakantiebarometer van Touring. Vorig jaar kozen meer reizigers voor een citytrip (38%) dan voor een klassieke strand- of zwembadvakantie (33%).

Vogels spotten

"Dat betekent niet dat we in de zomermaanden niet meer kiezen voor zon, zee en strand", zegt Robrecht Willaert, hoofdredacteur van Travel Magazine. "Wat wél is veranderd, is dat we voor veel meer componenten kiezen. Straks vertrekken veel gezinnen met kinderen met vakantie en die jonge gasten willen actie, zoals kajakken in Oostenrijk of canyoning in het zuiden van Frankrijk. Als we naar de Azoren trekken, dan pakken we de verrekijker mee en trekken we er een hele dag op uit omdat we hebben gehoord dat er zeldzame vogels te spotten zijn. In Italië bezoeken we monumenten en 's avonds genieten we van theater. We zijn op zoek naar de wow-experience. Dát is veel belangrijker geworden. En wie op sociale media zit, wil andere dingen laten zien dan de klassieke strandfoto's." (MAC)