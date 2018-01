We slikken pak meer antidepressiva 27 januari 2018

Tussen 2011 en 2015 is het aantal door het Riziv terugbetaalde dagelijkse dosissen van antidepressiva met 14,5% gestegen: van 278,9 naar 319,4 miljoen. Vooral in Vlaanderen (+17,2%) is er een toename, melden de Sudpresse-kranten op basis van cijfers van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). In Wallonië en Brussel gaat het om stijgingen van respectievelijk 12% en 10,5%. Als de consumptie van antidepressiva in verhouding tot het bevolkingsaantal wordt bekeken, zijn de Walen wel oververtegenwoordigd. Terwijl ze 32% van de bevolking uitmaken, zijn ze verantwoordelijk voor 39,5% van alle voorgeschreven antidepressiva. Wat de provincies betreft, is overconsumptie te merken in Namen (15% van het gebruik tegenover 13,6% van de bevolking) en Luik (31,7 tegenover 30,5%).

HLN