We rijden veiliger met taartje naast ons dan met passagier

Behandel je vrienden als een gebakje - tenminste, als je in de auto zit. 87% van de Belgen die een pizza, taart of afhaalchinees op de passagierszetel hebben staan, rijden veiliger dan anders. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Responsible Young Drivers (RYD). "Waarom rijden we wél voorzichtig als we eten naast ons hebben staan, maar nemen we risico's als we passagiers vervoeren?", zegt Liesje De Rijcke van RYD. Dat lanceert een sensibiliseringscampagne rond de 'Safety Cake': een fragiel gebakje, afgewerkt met frambozen en chocolade krulblaadjes. Het overleeft geen te scherpe bochten, snel genomen drempels of bruuske remmanoeuvres. "Het idee is simpel: in een auto zijn onze vrienden even kwetsbaar als taartjes." (SPK)

