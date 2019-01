We ontduiken elk jaar 30,4 miljard 24 januari 2019

De Europese lidstaten lopen elk jaar bijna 825 miljard euro aan inkomsten mis als gevolg van belastingontduiking. In België gaat het om een bedrag van 30,4 miljard euro. Dat blijkt uit een studie in opdracht van de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement. Italië is de koploper met 190,9 miljard, voor onze buurlanden Duitsland en Frankrijk met respectievelijk 125,1 miljard en 117,9 miljard. In Nederland wordt jaarlijks 22,2 miljard euro aan belastingen ontdoken. Er worden in Europa wel minder belastingen ontdoken dan vijf jaar geleden. De daling van bijna 12% schrijven de sociaaldemocraten toe aan enkele maatregelen die de voorbije jaren genomen werden op Europees niveau.