We nemen wél minder tijdskrediet en loopbaanonderbreking 18 februari 2019

Terwijl ouderschapsverlof in de lift zit, daalt het aantal werknemers en ambtenaren dat tijdskrediet en loopbaanonderbreking opneemt. Dat schrijft 'De Tijd'. In 2015 kregen maandelijks 143.000 werknemers met tijdskrediet een uitkering, terwijl dat er vorig jaar zo'n 111.000 waren. Een daling van 22%, dus. Het aantal ambtenaren met loopbaanonderbreking daalde in diezelfde periode van 70.500 naar 57.000. De daling komt wellicht doordat werknemers sinds 2015 en ambtenaren sinds 2016 een motief moeten opgeven voor die onderbreking - bijvoorbeeld de zorg voor een zieke. Doordat er minder tijdskrediet en loopbaanonderbreking werd opgenomen, kon de federale overheid vorig jaar samen 120 miljoen euro besparen. Al steeg de kost voor het ouderschapsverlof natuurlijk wel. (BHL)

HLN