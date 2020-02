Exclusief voor abonnees We nemen te vaak de auto om naar de bakker te gaan 03 februari 2020

De Belg is nog altijd verknocht aan zijn wagen, zelfs voor afstanden korter dan 2,5 kilometer. Dat blijkt uit de mobiliteitsbarometer van verkeersinstituut VIAS, dat aan 1.000 Belgen vroeg hoe ze zich de afgelopen herfstmaanden hebben verplaatst. "Meer dan 1 op de 2 is niet bereid om langer dan 15 minuten te stappen, bijvoorbeeld om een boodschap te doen. Slechts 2 op de 10 geeft aan regelmatig te voet te gaan, hoewel 70% daar wel toe in staat is omdat ze fysiek gezond zijn", zegt Stef Willems van VIAS. "De helft wandelt ook effectief minder dan 2,5 kilometer per dag, nochtans het minimum aan fysieke inspanning die je zou moeten leveren." Ter vergelijking: dat is de afstand van Antwerpen-Centraal tot aan het MAS, of van Gent-Sint-Pieters tot aan het Sint-Baafsplein - goed voor een halfuurtje stappen.

