We lusten fairtrade steeds liever

14 juni 2019

Steeds meer Belgen willen een duurzamer leven - ook in hun voeding. Vorig jaar werden 24% meer producten met een fairtradelabel verkocht. Zo koopt meer dan driekwart van de Belgen fairtrade. Zeven op de tien van hen zouden wel graag kunnen kiezen uit een (nog) groter assortiment. Vooral koffie (+27% ten opzichte van 2017), bananen (+11%) en producten op basis van cacao - voornamelijk chocolade (+50%) - scoren. Meer dan 75% herkent het zwart-blauw-groene logo van Fairtrade, meer dan 90% vertrouwt sterk de ethische waarden van het label, zo blijkt nog uit onderzoek. Belgen kopen vooral fairtrade om "te helpen" en "te steunen". In 2018 was bijna 1 op de 5 verkochte bananen in ons land fairtrade, maar voor koffie en chocolade blijft het marktaandeel nog onder de 5%. "Ondanks de positieve resultaten is er dus nog veel progressiemarge", aldus de sector. (FT)

