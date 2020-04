Exclusief voor abonnees We kunnen het niet laten 27 april 2020

Kom zeker niet kijken hoe we de nieuwe spoorwegbrug in Kuringen plaatsen, riep de stad Hasselt op. Maar voorbijgangers konden het niet laten. Een stormloop werd het niet, maar tientallen fietsers en voetgangers stopten wel om een kijkje te nemen. "We blijven iedereen vragen om de werken via de livestream te volgen omwille van de maatregelen omtrent Covid-19", klinkt het bij De Vlaamse Waterweg. "Zo kunnen we iedereen de mogelijkheden geven om de werken wel te volgen - zelfs vanuit je zetel." (MMM)

