We krijgen massa microplastic binnen

Of het schadelijk is, kan niemand met zekerheid zeggen - dat moet nog onderzocht worden - maar het cijfer doet wel duizelen: we krijgen elk jaar zeker 74.000 tot 120.000 stukjes microplastic binnen. Die partikels zitten in ons eten en zelfs in de lucht die we inademen. Wie altijd water drinkt uit plastic flessen in plaats van kraantjeswater, slikt jaarlijks nog eens 90.000 extra deeltjes weg.